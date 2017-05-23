​Администрация Сургута отреагировала на «Табу» в «Порту»: «Выставка была не согласована»

В администрации Сургута отреагировали на проведение выставки «Табу» в культурном центре «Порт». Ее открытие, напомним, прошло 20 мая в рамках акции «Ночь в музее».

Проект, посвященный осмыслению темы запретов, всколыхнул часть общества и возмутил некоторых горожан, которые пожаловались в соцсетях на некие оскорбительные моменты в экспозиции. В итоге комитет культуры и туризма администрации сегодня выпустил официальное заявление, что выставка несанкционированна.

«По представленному в Администрацию города и утверждённому анонсу в КЦ «Порт» до 21 мая должна была проходить персональная выставка Ю.Семенкова «Windows», а 20 мая — выступление независимого молодёжного театра «Пацаны» с постановкой «Другой человек», — гласит заявление, опубликованное на портале администрации.

Чиновники пообещали провести служебную проверку, «сделать выводы» и принять «соответствующие меры». «Порт» сегодня закрыт, представители учреждения воздерживаются от комментариев.

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