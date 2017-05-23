Почти ​1,5 тысячи сургутян посетили акцию «Ночь в музее»

Акцию «Ночь в музее» в Сургуте посетили почти 1,5 тысячи горожан. В ночь с субботы на воскресенье работал Сургутский краеведческий музей, который представил посетителям экспозиции на темы столетия Октябрьской революции 1917 года и Года экологии.

Двери всех подразделений краеведческого музея были открыты с 18.00 до 02.00. Гости смогли посетить также фондохранилище, экскурсии в котором проводят только по особым случаям.

Директор краеведческого музея Марина Селянина отметила, что акция в городе проводится уже в 14-1 раз. «Раньше эта акция называлась «Весна музеев», так что мы уже в 14-й раз ее проводим. Приурочена она к Международному дню музеев, который прошел 18 мая. Каждый год программа разная. Любой желающий может проявить себя. Выступает много талантливой молодежи – музыканты, костюмеры. В этом году мы подготовили экскурс в прошлое - в советское время нашей страны», - отметила она.

В пресс-службе музея отметили, что для тех, кто не успел посетить акцию «Ночь в музее», все экспозиции действуют и после нее. Посетить их можно в удобное время в часы работы музея.