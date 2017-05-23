​Опубликовано видео смертельного ДТП в Сургутском районе // ВИДЕО 18+

На видеохостинге «Ютуб» опубликованы видеокадры с места ДТП, в котором в понедельник, 22 мая, погибли два человека. «Мерседес» влетел под КамАЗ и загорелся. Очевидцы тросом вытащили иномарку из-под прицепа и начали ее тушить.

Полицейские назвали предварительные причины произошедшего. Напомним, авария случилась в 16.10 на 48 км автодороги «Сургут-Лянтор». «Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля КамАЗ под управлением водителя 1988 года рождения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Мерседеса» и его 30-летний пассажир от полученных травм скончались», - сообщили сегодня в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и трое получили различные травмы, в том числе один несовершеннолетний.