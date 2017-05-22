​В Сургутском районе «Мерседес» влетел под КамАЗ, погиб человек // ФОТО

В понедельник, 22 мая, около 16.30 на 48 километре автодороги «Сургут — Лянтор» в ДТП погиб человек.
«По предварительным данным водитель автомобиля «Мерседес» не учел дорожные условия, не справился с управлением, в результате допустил наезд на грузовой автомобиль КамАЗ. В результате столкновения водитель «Мерседеса» погиб на месте происшествия, пассажир данного автомобиля получил травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
Полицейские работают на месте ДТП, устанавливаются причины произошедшего.
Фото: vk.com/kinform
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