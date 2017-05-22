​В Сургут доставили иконку с частицей мощей Николая Чудотворца

В понедельник, 22 мая, в Сургут доставили икону с частицей мощей Николая Чудотворца. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Вадим Шувалов.

«Сургутяне, сегодня Храм Николая Чудотворца празднует 30-летие. Начинавшийся как маленькая деревянная церквушка сегодня он превратился в красивый храм, носящий имя, пожалуй, самого почитаемого в России святого, мощи которого вчера привезли в столицу. Но и нас посетила благая новость — икона с частицей мощей сегодня приехала в Сургут — настоящий подарок для прихожан церкви и всех горожан», - написал он.

Напомним, 21 мая из итальянского города Бари в Москву спецрейсом был доставлен ковчег с частью мощей святителя Николая Чудотворца. Патриарх Кирилл в честь этого события провел торжественное богослужения в храме Христа Спасителя. «Доступ верующих к мощам будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро «Парк Культуры» Кольцевой и Сокольнической линий», - передает ТАСС.