В Сургуте разыскивается грабитель, который накануне, вооружившись предметом, похожим на нож, ограбил отделение микрозаймовой организации, расположенной на проспекте Мира. Добычей преступника стали 110 тысяч рублей. Ему удалось скрыться. Сейчас полицейские ведут розыск злоумышленника, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.
В Сургуте вооруженный ножом злоумышленник ограбил офис микрозаймов
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Сегодня в 13:45, просмотров: 228, комментариев: 0
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