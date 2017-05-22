​Сургутянка-пенсионерка отдала мошеннице полмиллиона

Больше 500 тысяч рублей лишилась пенсионерка из Сургута в ходе общения с мошенницей, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

«У подъезда к женщине подошла незнакомая девушка, представилась медицинским работником, завела с ней разговор, — установили стражи порядка. — Далее, пользуясь доверительным отношением пострадавшей, девушка сообщила, что в соответствии с указом президента до конца мая необходимо обменять все денежные купюры на новые, 2017 года. Незнакомка также сообщила, что в банках большие очереди, поменять деньги смогут не все и поинтересовалась у собеседницы, есть ли у нее сбережения».

После того, как пожилая женщина обеспокоилась тем, что не может поменять все свои деньги, ее собеседница «великодушно» согласилась помочь, в результате чего жертва отдала ей более 500 тысяч рублей, а позже обратилась в полицию. Та начала работу по установлению личности подозреваемой.