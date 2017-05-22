​Югорский режиссер Ольга Корниенко в книге расскажет, «Что осталось за кадром»

В среду, 24 мая, в 16 часов сургутяне в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина будут говорить об уходящей натуре: в учреждении известный югорский режиссер Ольга Корниенко представит свою книгу «Уходящая натура: Что осталось за кадром». В ней собраны сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, очерки и дневниковые заметки.

«Знаменательно, что книга издана в Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации и приурочена к 20-летию творческой деятельности О.Г. Корниенко, — говорят представители библиотеки. — Материалы охватывают значительный период современной жизни округа, касаются важнейших сторон жизни коренного населения, связанных в первую очередь с нефтяным освоением края».

Книгу автор посвятила известному писателю Югры Юрию Вэлле. В ней запечатлена попытка проанализировать глубокие, общечеловеческие проблемы, интересные с точки зрения образовательного, историко-краеведческого, туристического, экологического, социально-экономического аспектов.

Кстати: Книга издана при поддержке депутатов Думы ХМАО-Югры V созыва Надежды Алексеевой, Еремея Айпина, Александра Филипенко, Анатолия Ваца.

Непосредственно на презентации можно будет не только ознакомиться с книгой, но и посмотреть фрагменты знаковых этнодокументальных фильмов автора: «Путём Хозяйки Агана», «Привет, Алёнка!», «Мастер и Евдокия», «Весна в Тресколье», «Последний монолог», «Медвежьи игрища на Тром-Агане». К слову, некоторые читатели уже поделились своими впечатлениями от труда: «Книга читается и как роман, и как цепочка новелл, тесно связанных между собой. Иногда герои те же самые, иногда меняются, но мир, в котором они живут, остаётся... Документы, сценарии, интервью, отрывки литературных произведений, в конечном счёте, сливаются в единое целое и создают неповторимый мир тайги, скрытый для постороннего глаза, — отмечает председатель Парижского общества по развитию финно-угорских исследований, профессор Института восточных языков (Франция) Ева Тулуз. — Исторически так сложилось, что коренные народы, по крайней мере, до конца ХХ-го века, — немые народы. Их история написана не ими самими, а теми, кто их покорил. Из-за отсутствия письменной культуры и из-за доминирующей в аборигенной среде культуры молчания, понимание об их прошлом и настоящем формировали другие. Слово самих народов, таким образом, является особенно ценным, и мы получаем его и посредством фильмов Ольги Корниенко, и благодаря этому благородному проекту».

Отметим, что в библиотеке ждут всех желающих: вход на Республики, 78/1 свободный.