​Библиотеке Белого Яра присвоят имя Григория Кушникова

Белоярской библиотеке присвоят имя Григория Гавриловича Кушникова. Торжественное событие, приуроченное к 45-летию учреждения, состоится 25 в 12.00. В церемонии примут участие дочь Георгия Павловича, первые руководители администрации Сургутского района, районный Совет ветеранов, жители поселка и читатели библиотеки.

«Мемориальная выставка «Памяти потомков» расскажет о страницах жизни организатора колхозного движения в Сургутском районе, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Сургута», - рассказали в пресс-службе администрации района.

Григорий Гаврилович Кушников в 1937 году стал председателем колхоза «Красный северянин». В 1941-м он ушёл на фронт, после двух тяжёлых ранений в обе руки в 1942-м вернулся в родной Сургут. И вновь возглавил образованный здесь колхоз. Он успешно руководил предприятием в течение многих лет, неоднократно избирался Депутатом Сургутского сельсовета, Ханты-Мансийского окружного Совета. За высокие показатели Георгий Гаврилович был награждён Орденом Ленина. В числе первых Кушников был удостоен звания Почётный гражданин Сургута. Сейчас одна из улиц поселка Белый Яр носит его имя, в музее первой школы несколько стендов посвящены заслуженному земляку, установлена мемориальная доска.