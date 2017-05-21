​Из магазина в Сургутском районе изъяли 50 литров алкогольной продукции

Полицейские Сургутского района изъяли из магазина, расположенного в одном из ДНТ в районе сельского поселения Солнечный, почти 50 литров алкогольной продукции.

«Полицейские установили, что собственник магазина продавал алкоголь в нестационарном торговом павильоне, который не внесен в единый государственный реестр права на недвижимое имущество и сделок с ним, чем нарушил правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из магазина изъято около 50 литров спиртосодержащей продукции», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Кроме того, в отношении владельца магазина составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото пресс-службы ОМВД Сургутского района