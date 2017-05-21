​Сбор средств для помощи сургутскому спасателю приостановлен

Сбор средств для помощи сургутскому спасателю, который получил травму и был госпитализирован в Турции, приостановлен. Об этом сообщается в официальной группе помощи Ивану Цивка. За три дня благотворители перечислили на счет 631 тысячу 130 рублей.

«За три дня отозвались люди с разных уголков не только нашей страны, но и других государств. Мы надеемся, что собранной суммы будет достаточно для оплаты счетов клиники, транспортировку Ивана на Родину, и его дальнейшей реабилитации. Мы твёрдо верим, что наши старания не напрасны, и крепкое плечо нашего коллеги и друга в скором времени будет рядом с нами! Группа и контакты сохранены и по-прежнему будут продолжать освещать текущую ситуацию и новости по мере их поступления и необходимости», - написали организаторы сбора.

Состояние молодого человека остается тяжелым. Его друг, который сейчас находится рядом с ним, рассказал, что Ивана мучают постоянные головные боли, также он частично потерял память. Сегодня к сургутянину приехал его дядя, который останется с ним в госпитали до выписки. «Иван его узнал и обрадовался. Кушает он самостоятельно, только постоянно под воздействием сильнодействущих препаратов и потому очень слаб», - сообщается в группе помощи.

В понедельник, 22 мая, будет собран консилиум, на котором будет принято решение о возможности транспортировки Ивана на родину, так же будет выставлен счет за содержание Ивана в клинике.

Напомним, ситуацию сургутского спасателя взяли под контроль администрация Сургута и МЧС.