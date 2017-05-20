​В Сургуте состоялась рабочая встреча Натальи Комаровой и Владимира Богданова

В Сургуте состоялась рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова. Стороны обсудили реализацию производственных программ предприятия на территории региона и развитие двустороннего сотрудничества, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В частности, речь шла о вводе нового здания Сургутской швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». Площадь производственного объекта составит почти 11500 квадратных метров. При этом производительность труда на предприятии увеличится на 12 процентов, объем выпускаемой продукции вырастет на пять процентов, будет произведена модернизация производства. Сейчас на предприятии работают 263 человека, ежегодно выпуская около 103 500 единиц спецодежды на сумму около 570 миллионов рублей.

Также было отмечено, что работу по развитию производственной базы ОАО «Сургутнефтегаз» планируется продолжить для повышения качества жизни и устойчивого социально-экономического развития территорий присутствия компании в Югре.