​Лучшим хирургом Югры стал врач СОКБ Александр Степанов

В Югре подвели итоги второго окружного этапа Всероссийского конкурса врачей. Лучшим хирургом округа 2017 года признан врач-хирург БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Александр Степанов.

«На суд жюри Александр Викторович представил интересный доклад о работе клинической больницы в целом, и хирургического отделения в частности. Особое место в работе заняла информация о бариатрической хирургии в Сургутской окружной клинической больнице, где проводятся уникальные операции при морбидном ожирении», - рассказали в пресс-службе окружного депздрава.

Работа Александра Степанова направлена в Центральную конкурсную комиссию Минздрава России для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса врачей.