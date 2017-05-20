​Сургутские собаководы и заводчики со своими подопечными получили возможность посещать центр с расширенным комплексом услуг для собак

Официальное открытие Центра общества собаководов и кинологов состоялось 13 мая на Привокзальной, 5 Здесь на территории 430 квадратных метров под одной крышей объединились такие направления, как дрессура, зоогостиница, дог фитнес, посттравматическая реабилитация с бассейном и беговой дорожкой, дога йога, грумминг: сервисы представляет объединение двух учреждений — спортивно-реабилитационного центра для собак Best Fit и центра домашних животных «Империя верности».

Отметим, что помещение для четвероногих постояльцев было снято центром на собственные средства. На торжественном открытии, помимо традиционного перерезания красной ленты, все собаководы и их питомцы могли получить консультации специалистов по услугам нового учреждения, пройти семинар по дрессуре, а также получить по пачке корма Royal Canin: эта марка выступила спонсором открытия.

После торжественного открытия заведения первые мохнатые клиенты получили возможность оценить уровень его сервиса.