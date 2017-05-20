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​Сургутские собаководы и заводчики со своими подопечными получили возможность посещать центр с расширенным комплексом услуг для собак

На Привокзальной, 5 их ждут реабилитация, дрессура и даже фитнесс

Официальное открытие Центра общества собаководов и кинологов состоялось 13 мая на Привокзальной, 5 Здесь на территории 430 квадратных метров под одной крышей объединились такие направления, как дрессура, зоогостиница, дог фитнес, посттравматическая реабилитация с бассейном и беговой дорожкой, дога йога, грумминг: сервисы представляет объединение двух учреждений — спортивно-реабилитационного центра для собак Best Fit и центра домашних животных «Империя верности».

Отметим, что помещение для четвероногих постояльцев было снято центром на собственные средства. На торжественном открытии, помимо традиционного перерезания красной ленты, все собаководы и их питомцы могли получить консультации специалистов по услугам нового учреждения, пройти семинар по дрессуре, а также получить по пачке корма Royal Canin: эта марка выступила спонсором открытия.

После торжественного открытия заведения первые мохнатые клиенты получили возможность оценить уровень его сервиса.


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Сегодня в 09:26, просмотров: 296, комментариев: 2


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:15
Ещё один бабос-пылесос.Интересно кто хозяин. На выставки народ уже не особо ходит. А вот про дог-фитнес и т.д. вапше сумлеваюсь.
Chernusha Dochimacho
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Сегодня в 10:31
Специалистом по проведению реабилитации и дог фитнеса являюсь я, Кристина Уманская И дог фитнес -это не беготня с собачкой, хи хи ха ха Это серьезная работа Например, пришел владелец с собакой, у которой скакательные суставы внутрь смотрят "иксят". Что делать? Подбираем комплекс упражнений, упорно занимаемся. С каждой собакой проходят индивидуальные занятия и упражнения подбираются согласно особенностей проблемы, "предпочтений" питомца( ноавятся мячи, ковалетти, массаж или ходьба) у меня были проблемы с собакой Я не просто так этим занялась Этого не было в Сургуте, зато в развитых городах это с успехом применяется Главное, понимать с чем ты работаешь, откуда пошла проблема, работа тесно связана с работой ветеринаров С удовольствием приглашаю вас в свой зал, в зал дрессировки к Ивану Среднёву, у которого 20-тилетний опыт

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