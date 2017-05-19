​В Сургуте продолжаются рейды по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей

В пятницу, 19 мая, в Сургуте прошел очередной рейд по эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах. На этот раз сотрудники ГИБДД работали в районе автовокзала на улице Киртбая. С 10.00 до 12.00 здесь работали пять эвакуаторов. За это время четыре транспортных средства помещены на специализированную штрафстоянку, двум водителям выписаны административные штрафы.

«Это уже шестая массовая эвакуация транспортных средств, организованная сотрудниками ГИБДД совместно с администрацией города. Проходят рейды в рамках акции «Чистый город»», - напомнили в пресс-службе мэрии. А глава города Вадим Шувалов подчеркнул, что эвакуаторы работают каждый день. «Будем и дальше приучать жителей походить к парковке своего автомобиля с полной ответственностью», - написал он на личной странице в соцсети.