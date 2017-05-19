​Для сбора помощи сургутским погорельцам открыт благотворительный счет

Для сбора помощи жителям сгоревшего в поселке Кедровый-2 дома открыт благотворительный счет. Об этом главу города попросили горожане, сообщил Вадим Шувалов на свой странице в соцсети и опубликовал реквизиты:

Наименование предприятия: Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»

Расчетный счет: 40703 810 4 000000000 85

Банковские реквизиты: Банк: Филиал ООО «Экспобанк» в г. Екатеринбурге

к/сч: 30101810400000000910

Бик: 046577910

В назначении платежа необходимо указывать: «Благотворительное пожертвование погорельцам»

Напомним, пожар произошел рано утром в четверг, 18 мая. В жилом двухэтажном доме проживало 19 семей – это 44 человека. Большинство жителей сгоревшего дома сейчас находятся у родственников или знакомых. Семьям, обратившимся за помощью, предоставлено временное жилье. Администрация города ищет варианты для переселения их в новый дом.