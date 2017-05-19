Администрация Сургута взяла под контроль ситуацию с пострадавшим в Турции горожанином

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что администрация муниципалитета взяла под контроль ситуацию госпитализированного в Турции сургутского спасателя.
«В курсе ситуации, в которой оказался сургутянин Иван Цивка. Вчера проверяли все факты произошедшего. Сейчас на связи с консульством и МЧС. Выясняем, чем и как еще можно помочь Ивану. Впечатлен волной поддержки, которую проявили жители нашего города! Ситуация находится на контроле Администрации», - написал градоначальник.
Иван Цивка госпитализирован в Анталии с черепно-мозговой травмой 16 мая. Случай отказались признавать страховых из-за того, что в крови у мужчины обнаружили алкоголь. Коллеги спасатели организовали сбор средств на его лечение.
Подробнее о том, что произошло с Иваном и как ему можно помочь, можно узнать здесь.
Отметим, что по данным на сегодняшнее утро собрано более 255 тысяч рублей.
Какими должны быть сургутские парки? Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн Югра» Рустем Юсупов // ONLINE 30 мая в 11.00