Администрация Сургута взяла под контроль ситуацию с пострадавшим в Турции горожанином

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети сообщил, что администрация муниципалитета взяла под контроль ситуацию госпитализированного в Турции сургутского спасателя.

«В курсе ситуации, в которой оказался сургутянин Иван Цивка. Вчера проверяли все факты произошедшего. Сейчас на связи с консульством и МЧС. Выясняем, чем и как еще можно помочь Ивану. Впечатлен волной поддержки, которую проявили жители нашего города! Ситуация находится на контроле Администрации», - написал градоначальник.

Иван Цивка госпитализирован в Анталии с черепно-мозговой травмой 16 мая. Случай отказались признавать страховых из-за того, что в крови у мужчины обнаружили алкоголь. Коллеги спасатели организовали сбор средств на его лечение.

Подробнее о том, что произошло с Иваном и как ему можно помочь, можно узнать здесь.

Отметим, что по данным на сегодняшнее утро собрано более 255 тысяч рублей.