​Сургутская полиция предупредила: у велосипедных воров начинается сезон

На улицу потихоньку высыпают велосипедисты, некоторые из них — люди крайне легкомысленные. Кто-то из них наверняка станет жертвой воров, которые вместе с ними открыли «двухколесный сезон». Поэтому сургутская полиция обратилась ко всем владельцам легкого транспорта.

«Полицейские проверяют и доставляют в отделы полиции граждан, передвигающихся на велосипедах, чьи транспортные средства подходят по ориентировкам, как ранее украденные, и владельцы которых не имеют на них подтверждающих документов», — объясняют стражи порядка свой интерес к некоторым великам и просят всех велосипедистов иметь при себе какие-либо подтверждающие документы (регистрационную карту, технический паспорт велосипеда и др.). Кроме того, следует быть более бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра.