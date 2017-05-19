​Белоярская библиотека получит имя Григория Кушникова к своему дню рождения

Библиотека в поселке Белый Яр к 45-летию получит подарок — имя Григория Кушникова, сообщает пресс-служба учреждения. Празднование состоится 25 мая: в полдень на территории библиотеки начнется торжественная церемония присвоения ей имени почетного гражданина Сургута, с которым тесно переплетена история всего Белого Яра.

«Ребенком, лишившись родителей, он рано познал труд — рыбачил, пахал, ходил на охоту. Вступил в колхоз «Красный северянин», а в 1937 году его избрали председателем, — рассказывают представители библиотеки о жизненном пути знаменитого земляка. — В 1941 году Георгий Гаврилович ушёл на фронт. После двух тяжелых ранений в обе руки в 1942-м вернулся в родной Сургут. И вновь возглавил образованный здесь колхоз. Он успешно руководил предприятием в течение многих лет, неоднократно избирался депутатом Сургутского сельсовета, Ханты-Мансийского окружного Совета. За высокие показатели Георгий Гаврилович был награжден Орденом Ленина. Именно в бытность Кушникова председателем колхоза появились в Белом Яру первые новые дома, клуб, контора, школа».

В церемонии присвоения библиотеке имени Григория Кушникова примет участие его дочь, первые руководители администрации и думы Сургутского района, районный Совет ветеранов, жители поселка и читатели библиотеки: на Лесной, 19а ждут всех желающих.