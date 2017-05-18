​Наталья Комарова вместе с сургутскими школьниками прошла антинаркотический тест

В Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова, руководители департамента образования и молодежной политики округа и города, представители общественных организаций, волонтерского движения вместе со школьниками и студентами прошли социально-психологический тест на склонность к наркомании. Их примеру глава региона призвала следовать и родителей, высказав мнение, что именно они могут объяснить ребенку нужность и важность таких процедур.

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что в этом учебном году порядка 14 процентов учащихся отказались от прохождения тестов на склонность к наркомании. Годом ранее эта цифра была еще больше – почти 21 процент. «В данном случае те, кто отказываются, подписываются в том, что у них есть проблемы с наркотиками в семье, но они просто не хотят обращаться за помощью к специалистам. В таком случае не стоит размышлять о статистике, а нужно принимать уже иные меры помощи конкретному ребенку. Нужно называть вещи своими именами, а мы исходим из некоего правила о том, что никто и ничего не понимает. Если подросток употребляет наркотики, разве об этом не знают его одноклассники? Я не представляю, как это возможно скрыть», - сказала Наталья Комарова.

Одной из главных причин отказа от прохождения социально-психологического тестирования как среди детей, так и среди родителей является страх нарушения конфиденциальности. Для того, чтобы полностью развеять эти сомнения, департаментом образования и молодежной политики Югры закуплены две специализированные программы для школ региона, которые будут обеспечивать полную анонимность таких тестов.