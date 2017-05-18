​Гимназия Салахова планирует привлечь Сургутнефтегаз для обучения старшеклассников

К следующему учебному году гимназия «Лаборатория Салахова» набирает еще один десятый профильный класс. Раньше их было три, теперь – четыре. К уже устоявшимся направлениям добавляется инженерный профиль. То есть, гимназия планирует запустить в работу новую версию углубленного технологического образования.

Более того, дирекция учреждения находится на этапе заключения соглашения с акционерным обществом «Сургутнефтегаз». Если все пройдет благополучно, то у гимназии появится социальный партнер, который будет оказывать ей помощь в работе инженерного класса.

«У нас есть гимназический компонент – летняя школа, в процессе которой дети знакомятся с научными разработками, им читают лекции преподаватели вузов, – рассказал siapress.ru директор гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков. – В части летней школы для инженерного профиля мы хотим рассмотреть вопрос об ознакомлении учеников этого класса с процессами работы на производстве. В частности – в структурах Сургутнефтегаза. Это пока находится в процессе обсуждения. Но, тем не менее, класс будет открыт даже в том случае, если мы не сможем успешно завершить переговоры».

В этом классе будет вестись углубленное обучение по четырем предметам: математика, информатика, физика и химия. Предполагается также внедрение в учебную программу практики по техническому английскому языку.

Для выпускников инженерного профиля, что вероятно, будут действовать целевые направления при поступлении в университеты.

«Мы предварительно разговаривали об этом с акционерным обществом. И, я думаю, Сургутнефтегаз будет заинтересован в том, чтобы дети готовились для поступления в вузы по этому направлению», - добавил Алексей Савенков.