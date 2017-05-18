​Сургутские депутаты не дали чиновникам обменять выплаты пенсионерам на неясные льготы

На недавнем заседании комитета по социальной политике Думы Сургута, депутаты отклонили проект решения по вопросу «О внесении изменения в решение Думы города Сургута от 29.06.2006 № 76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», докладчиком по которому выступала главный бухгалтер Администрации города Маргарита Новикова. Она предложила заменить денежную компенсацию расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, которую получают отдельные категории населения (неработающие пенсионеры; пенсионеры, дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута») в размере 600 рублей в квартал на дополнительную меру соцподдержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме маршрутных и легковых такси) в количестве 10 поездок в месяц.

Реализация этой инициативы со слов докладчицы выглядит так: льготникам будут выданы электронные специальные карты (или банковские) с виртуальными деньгами на 10 поездок в месяц, и только после того, как гражданин воспользовался данной мерой, средства будут по факту оказанных услуг перечислятся перевозчику.

Естественно, что для считывания этих карт необходимо установить в автобусах специальные терминалы. Сколько на это потребуется средств, администрация пока не просчитывала, как, собственно, и экономический эффект от внедрения данного новшества. Но даже не это смутило депутатов. Им показался весьма сомнительным, а скорее, даже полностью отсутствующим социальный эффект. Аргументы «против» были следующими: обладатель такой карты может пользоваться исключительно рейсовыми автобусами. Если раньше пенсионеры могли использовать 600 рублей компенсации по своему усмотрению и выбирать, на чем им добираться до места назначения — на рейсовом автобусе или маршрутном такси, а в случае экстренной необходимости — и на такси, то электронная карта свободу выбора автотранспортного средства сведет в данном случае к минимуму...

Депутаты подчеркнули, что предлагаемая новая форма — это хороший инвестиционный, коммерческий проект, который будет реализовываться администрацией города, банком и перевозчиками, но почему нужно проводить апробацию этого новшества именно на льготниках? «Если бы у нас была развитая транспортная сеть, можно было бы рассматривать этот проект. Но сегодня, к сожалению, нужно признать, что пенсионерам иногда гораздо удобнее ездить на маршрутках, которые останавливаются возле их дома. А мы, вручив им карту, принуждаем, по сути, идти стариков на рейсовый автобус за несколько кварталов. И еще, если мы говорим об оборудовании автобусов платежными терминалами, то причем тут социальный эффект? Установка оборудования — обычный коммерческий проект. Это эквайринг, который в самых дорогих банках не превышает полтора процента. А вы говорите о четырех процентах при установке платежных терминалов… Я думаю, что банки, учитывая социальную направленность проекта, должны установить их бесплатно. При установке терминалов можно будет вернуться к этому вопросу. К сожалению, мы часто поэтапно входим во многие проекты и говорим: экономический эффект увидим потом. Ну давайте уже не будем упражняться на льготниках», — обратилась к Маргарите Александровне депутат Татьяна Калиниченко.

Председатель Думы Надежда Красноярова Татьяну Викторовну поддержала и сделала акцент на том, что при принятии любого решения нужно руководствоваться интересами горожан (а в данном случае — социально незащищенных категорий граждан), которые лишатся «живых» денег и не смогут пользоваться городским транспортном так, как им это удобно. Надежда Александровна подчеркнула, что предлагаемые изменения ограничивают условия и возможности использования предоставляемой льготы. «Наш бюджет имеет социальную направленность и мы ни в коем случае не должны ущемлять интересы детей и пожилых людей. Вопрос не проработан и является преждевременным», — резюмировала она.