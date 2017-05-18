​Погорельцев из поселка Кедровый разместят в гостинице «Кедр»

Вопрос с размещением семей, которые остались без жилья после пожара в сургутском поселке Кедровый, должен решится сегодня вечером. Помощь понадобилась четырем семьям, которые будут размещены в гостинице «Кедр», сообщил на личной странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

«Встретился с семьями сгоревшего дома №4 в поселке Кедровый. Пункт временного размещения организован в 44 школе. Вечером четыре семьи, оставшиеся без жилья, перевезем в гостиницу «Кедр». Другие семьи разместились у родственников. Всем пострадавшим оказана медпомощь», - написал он.

Фото: vk.com/public126576411

Напомним, деревянный дом, в котором проживало больше 40 человек, сгорел сегодня рано утром. Медицинская помощь понадобилась троим пострадавшим.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила городским властям оказать всю необходимую помощь погорельцам, а также усилить профилактическую работу, чтобы исключить такие ЧП в дальнейшем.