​В Сургуте задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Накануне сургутские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии был задержан подозреваемый 1992 года рождения в хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у сургутянина в карманах олимпийки были обнаружены и изъяты полимерный пакетик с веществом темного цвета общей массой около 5 граммов, а так же полимерный сверток фольги с кристаллообразным веществом светлого цвета общей массой около 2 грамм.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами (синтетического и растительного происхождения).

Кроме того, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В порядке ст.91 УПК РФ мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного Кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.