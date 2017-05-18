​После пожара в жилом доме в Сургуте за помощью обратились 11 человек

Власти Сургута взяли под контроль ситуацию со сгоревшим жилым домом в поселке Кедровый. Об этом сообщил на личной странице в соцсети глава города Вадим Шувалов. Напомним, пожар начался в шестом часу утра. Деревянный дом, в котором жили 44 человека, выгорел полностью за два часа.

«За помощью обратились 11 человек. Из них: двое с диагнозом стресс оставлены на месте; три человека госпитализированы в СКТБ с различными степенями тяжести. Шестеро с различными степенями тяжести отказались от госпитализации из них 3 детей 2007, 2004 и 2001 г.р.», - сообщил Шувалов.

Обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.

На сайте правительства округа уточняется, что градоначальник доложил о мерах, принимаемых для помощи пострадавшим и ликвидации последствия возгорания, а также о направлениях усиления профилактической работы по недопущению подобных происшествий губернатору Югры Наталье Комаровой. Глава региона отметила, что важно установить точные причины возгорания и минимизировать возможность повторения подобных пожаров. «Сейчас важно, чтобы пострадавшие были обеспечены всем необходимым – медицинским сопровождением, крышей над головой, мерами поддержки. Прошу Вас, Вадим Николаевич, держать эту работу на личном контроле», - поручила Наталья Комарова.