​На Сургутской ГРЭС-2 планируют полностью перейти на систему раздельного сбора отходов

Сургутская ГРЭС-2 переходит на систему раздельного сбора отходов. Экологи компании посетили городские предприятия по переработке отходов, на которых подтвердили наличие технической возможности принимать отходы на вторичное использование и переработку.

«Собирать отходы бумаги и картона, древесины, шин, резины, пластика, стекла отдельно требует современное экологическое законодательство, соблюдению которого на станции традиционно уделяют повышенное внимание. Полезные компоненты могут и должны использоваться вторично», - отметили в пресс-службе компании.

В 2016 году СГРЭС-2 уже переданы на вторичную переработку 1,9 тонны бумаги, что спасло 32 взрослых дерева. Переработка макулатуры с целью повторного использования позволяет уменьшить расход воды на 60 процентов, электроэнергии – на 40 процентов , снизить загрязнение воздуха на 74 процента, воды – на 35 процентов по сравнению с производством бумаги из первичного сырья. Одна тонна макулатуры экономит 1000 квт/час, 200 л воды и кислород для 30 человек. «На станции планируют полностью перейти на новую систему сбора твердых бытовых отходов», - подчеркнули на СГРЭС-2.