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​В Сургуте сгорел жилой дом, без крыши над головой остались несколько семей // ВИДЕО

Рано утром в четверг, 18 мая, в сургутском поселке Кедровый сгорел жилой дом, в котором проживали 44 человека. Без крыши над головой остались несколько семей, также сообщается о троих пострадавших.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 05.34. На месте происшествия работали 12 пожарных расчетов, полностью ликвидировать горение удалось в 07.45.

Уточняется также, что с места происшествия были госпитализированы три человека с травмами различной степени тяжести: ушибы, переломы и отравление угарным газом. Чтобы спастись из огня, люди выпрыгивали из окон. Дом выгорел полностью. Причины произошедшего устанавливают дознаватели.

Этой ночью сгорел еще один жилой дом в СОТ «Интеграл». Пожар начался в три часа ночи, справиться с огнем удалось через час. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета, пострадавших нет.

Фото, видео: vk.com/kinform


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Сегодня в 10:29, просмотров: 218, комментариев: 0


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