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​Опрос: Молодым специалистам Сургута при устройстве на работу мешают завышенные зарплатные ожидания

Такое мнение высказали работодатели

Работодатели Сургута рассказали о качестве выпускников, которые их раздражают и создают проблемы при трудоустройстве. Опрос проводился сайтам по поиску работы «Зарплата.ру» с 10 по 16 мая.

Выяснилось, что сургутские компании готовы брать на работу выпускников без опыта (63%). У каждого второго работодателя такие вакансии открыты и сейчас. При приеме на работу руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников (19% против 30% в 2016-м). Наличие красного диплома станет дополнительным плюсом для 35 процентов работодателей. Правда, для большинства, 58 процентов, цвет диплома не имеет значения, а семь процентов признались, что отличники их даже раздражают.

Главная же проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 70 процентов руководителей, – завышенные зарплатные ожидания. 42 процента рассказали, что молодых соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждому третьему работодателю в выпускниках не хватает профессиональных навыков, а 28 процентам – опыта по нужной специальности.

Также работодатели Сургута отмечают, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины, а также то, что специалисты без опыта хотят выполнять минимальное количество обязанностей за высокую зарплату.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 178, комментариев: 1


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Комментарии:
rocket1
не нравится
Сегодня в 11:25
Школота минусует пост.

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