​В Сургутском краеведческом музее снова пройдет «Ночь в музее»

Сургутский краеведческий музей снова присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Учреждение будет принимать гостей ночью уже в 14-й раз.

«Программа акции посвящена Году экологии и 100-летию революции 1917 года, — отметили в музее. — Участникам и гостям акции предлагаются автобусные поездки по городу с посещением всех структурных подразделений краеведческого музея, увлекательные и познавательные экскурсии по удивительным выставкам и экспозициям. Самых маленьких посетителей ожидают интереснейшие занятия, игры и мастер-классы».

Как обычно, аудиторию развлекут конкурсами, дефиле, презентациями новинок, музыкальными выступлениями и фильмами. Раз в год, именно в музейную ночь, открывается доступ в фондохранилище с раритетами.

Напомним, что «Ночь в музее» пройдет 20 мая, в краеведческом ждут всех с шести вечера до двух ночи. Стоимость единого входного билета: детский — 150 рублей, взрослый — 230 рублей. Можно съездить на автобусную экскурсию с посещением экспозиций за 380 рублей. Поход в фондохранилище обойдется в 300 рублей.