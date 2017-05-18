​В соцсетях собирают деньги для помощи сургутскому спасателю, госпитализированному в Анталии

Сотрудник Сургутского спасательного центра Иван Цивка получил черепно-мозговую травму на отдыхе в Анталии и был госпитализирован.

Мужчина находится в коме. Обстоятельства произошедшего устанавливает местная полиция. Об этом сообщается в паблике «Добровольческий поисково-спасательный отряд — "ЮГРА"» во «ВКонтакте». В группе ведется сбор денег для помощи молодому человеку.

«О предстоящих расходах остаётся пока только гадать... Страховая компания посчитала случай нестраховым. Из родственников у Ивана осталась одна мать, проживающая в Вологодской области, отец умер в прошлом году. Иван очень добрый и отзывчивый человек, работа спасателем - его призвание! За время службы он боролся не за одну жизнь. Считаем своим долгом помочь ему в сложившейся ситуации!», - пишут организаторы сбора, коллеги Ивана.

Отметим, что меньше, чем за сутки сбора денег, люди перечислили более 250 тысяч рублей. Подробнее узнать о произошедшем и оказать помощь можно здесь.