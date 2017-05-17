​В четверг в Сургуте начнутся акарицидные обработки

В четверг, 18 мая, в Сургуте начнутся акарицидные обработки лесных массивов и мест массового отдыха. Их график опубликован на официальном портале органов местного самоуправления.

Первым делом работы будут проведены в скверах «Геологов-Первопроходцев», «Дружбы народов», «Молодежный», по пр. Первопроходцев, по ул. Федорова, 59. Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Напомним, в прошлом году дезинфекция территории города от клещей, комаров и грызунов была проведена лишь на десять процентов от необходимого. Об стало известно в ходе заседания постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сургутской думы, которое состоялось в начале марта. Тогда начальник управления по природопользованию и экологии городской администрации Роман Богач сообщил, что в нынешнем году на эти цели городу необходимо «приблизительно 7,5 млн рублей».