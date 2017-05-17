​В Сургуте начинает работу летняя творческая площадка «СтароСургутский ART-квартал»

В Сургуте уже в это воскресенье, 21 мая, в 12.00 начнут работу летняя творческая площадка «СтароСургутский ART-квартал» на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Работать она будет каждое воскресенье с полудня до 16.00 с мая по август.

«Посетители, пройдясь по улицам, переулкам, перекресткам и проездам АRТ-квартала, смогут получить представление о том, как в прошлом столетии здесь жили сургутяне и коренные народы Севера, а также как они взаимодействуют ныне. У любого желающего будет возможность проявить свои творческие способности на различных интерактивных площадках и запечатлеть на память свое путешествие по АRТ-кварталу», - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

В АRТ-квартале будут расположены несколько площадок, центральной из которых станет «Исторический перекресток». Здесь творческие коллективы города представят себя в «Концертном дворике». На «Туристическом проезде» разместят фото-зону, где гости смогут сфотографироваться на память на фоне острожной стены. Интересно и с пользой можно будет провести время также на «Игровой площади», в «Забавном переулке», на «Историческом перекрестке» и «Ремесленной улице».