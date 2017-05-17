​Для нуждающихся сургутян 20 мая заработает уличный магазин

Специальный уличный магазин заработает в Сургуте 20 мая, сообщают сотрудники благотворительного фонда «Накорми голодного». Они действуют вместе с сетью прачечных «Прищепка».

Магазин ориентирован на людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нем будут реализовывать одежду, которую в течение нескольких недель жертвовали жители Сургута и Нефтеюганска.

Причем в магазине будет работать несколько отделов, в которых каждому желающему с выбором будут помогать стилисты-консультанты.

Кроме реализуемой одежды магазин предложит 15 подарочных сертификатов для детей на часовое посещение батутного центра JumpFox — партнера благотворительного фонда. Работа магазина завершится горячим обедом: еще один партнер фонда — мобильная кофейня COFFEЁК#86 будет бесплатно угощать всех желающих кофе.

Уличный магазин будет работать 20 мая с 11:00 до 12:30 на ул. Лермонтова, 11/5.