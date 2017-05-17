​На чемпионате мира по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями сургутянин завоевал серебряную медаль

В первый соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями, который проходит в Бангкоке с 13 по 18 мая, сургутянин Александр Александров взял «серебро». Спортсмен стал вторым в дисциплине «метание молота».

Фото: depsport.admhmao.ru

Всего в стартах чемпионата участвуют сборные более 26 стран. Основными конкурентами российской команды являются представители Испании, Португалии, Франции, Украины и Польши, отметили в окружном департаменте физической культуры и спорта.