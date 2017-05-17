​Очередной «Мангазейский ход» впервые пройдет по сургутскому парку «За Саймой»

Начало июня Сургут встретит традиционным «Мангазейским ходом», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Фестиваль исторического моделирования и этнической музыки развернется на территории парка «За Саймой»: здесь соберутся реконструкторы, которые представят свою версию событий XVI-XVIII веков — времен, когда был создан Сургут.

Отметим, что парк станет новой локацией для фестиваля, однако в целом программа не претерпит изменений. Так, в первый день здесь пройдут мероприятия, посвященные военной истории Сургутского острога. Новинкой станет этническая площадка «Национальное стойбище», на которой сургутяне будут взаимодействовать с коренными народами. Второй день будет посвящен мирной жизни — быт жителей острога можно будет увидеть и почувствовать на себе, поскольку параллельно с реконструкцией здесь пройдут мастер-классы по ремеслам, а музыкальные коллективы будут исполнять этническую музыку Средневековья: эффект погружения обещают полный.