​В Сургуте следователи проверяют информацию о разгуливающему по городскому парку извращенце

В Сургуте следователи проверяют информацию о совершении неустановленным мужчиной развратных действий в городском парке. Ранее в соцсетях сообщили о том, что в парке «За Саймой» неизвестный мужчина распахнул плащ перед школьницей и сбежал.

Действие эксгибициониста попадают под статью 135 УК РФ - совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. «В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.