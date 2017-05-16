​«Сургутнефтегаз» планирует снизить добычу нефти в 2017 году на 400 тысяч тонн

В 2017 году «Сургутнефтегаз» планирует снизить добычу нефти на 0,7 процента или на 400 тысяч тонн по сравнению с 2016-м, когда было добыто 61,4 млн тонн сырья. Объем добычи газа планируется на уровне 9,6 млрд кубометров против 9,66 млрд кубометров в 2016 году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материала компании.

В первом квартале этого года «Сургутнефтегаз» уже сократил добычу нефти на 1,3 процента, до 15,1 млн тонн. В отчете компании также отмечается, что объемы эксплуатационного бурения увеличились на 5,3 процента по сравнению с первым кварталом 2016 года — до 1,057 млн м, разведочного бурения — на 2,5 процента, до 58,9 тыс. м. В планах общества на 2017 год ввод в разработку четырех новых месторождений: Сахалинского, Южно-Конитлорского, месторождения им. А. В. Филипенко, им. И. Н. Логачева. Объем поисково-разведочного бурения запланирован около 200 тыс. м, эксплуатационного — 4,6 млн м.