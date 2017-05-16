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​Команда из Сургута стала обладателем Кубка губернатора Югры по интеллектуальным играм

В Сургуте завершился III Кубок губернатора Югры по интеллектуальным играм. Лучшей командой региона стала сургутская сборная «Орден иллюминаторов». По итогам всех игр она набрала наибольшее количество очков и стала обладателем Кубка губернатора. Победителем турнира по «Своей игре» также стала сургутянка, действующий обладатель Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм, капитан команды «Ум-до-дыр» Лиана Саитхужина.

В турнире приняли участие 28 сильнейших команд автономного округа, прошедшие через серьезные отборочные игры в течение игрового сезона. Право соревноваться в этом главном событии года получили лучшие команды по итогам муниципальных и окружных соревнований среди сборных образовательных учреждений, предприятий региона, а также просто любителей интеллектуальных игр. Сильнейших выявляли в пяти популярнейших интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге», «Эрудит-квартете», «Мультииграх» и «Своей игре».

«Во всех дисциплинах происходила острая борьба за первые места. Претенденты были настолько близки по своим силам, что в главных играх – «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» – финалы доходили до «перестрелок»», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 47, комментариев: 0


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