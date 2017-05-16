​В Сургутском районе предпринимателей наказали за сжигание биологического мусора на территории поселка Белый Яр

В Сургутском районе два предпринимателя наказаны за нарушение ветеринарно-санитарных правил и природоохранного законодательства. Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки.

Фермеры осуществляли содержание и убой крупного рогатого скота на территории Манежного проезда в поселке Белый Яр.

«В отсутствие специальной лицензии производится сжигание твердых бытовых и биологических отходов в металлической печи. В процессе осуществления фермерской деятельности не соблюдаются требования к процессам получения непереработанной пищевой продукции животного происхождения, допускается загрязнение прилегающей к производственному помещению территории биологическими отходами», - рассказали о найденных нарушениях в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор внес индивидуальным предпринимателям представления об их устранении, которые рассмотрены и удовлетворены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлениям Ветеринарной службы округа и Природнадзора Югры за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами нарушители привлечены к административной ответственности по ст.8.2 и ч.1 ст.10.6 КоАП РФ в виде штрафов.