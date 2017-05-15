​С начала года аэропорт Сургута обслужил почти 458 тысяч пассажиров

За четыре месяца 2017 года международный аэропорт Сургута обслужил 457 944 пассажира. Это на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За отчетный период сохранилась тенденция роста внутреннего пассажиропотока. На внутрироссийских направлениях авиакомпаниями было перевезено 401826 пассажиров, что на 16 процентов выше показателя прошлого года. При этом быстрее всего растет международный пассажиропоток. С января 2017 года в аэропорту Сургута наблюдается постепенное восстановление международного пассажиропотока: именно тогда отрицательная его динамика, которая началась в 2014 году, сменилась на стабилизацию, и за последние четыре месяца 2017 года количество перевезенных пассажиров на международных направлениях постепенно увеличивается. За январь-апрель 2017 года на международных направлениях было обслужено 56118 пассажиров, что на 38,6 процента больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года», - сообщили в группе по связям с общественностью компании.

Самыми популярными направлениями за этот период стали Камрань, Худжанд, Ош, Бангкок, Утапао. В список наиболее популярных внутрироссийских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара, Тюмень. Наибольшее количество пассажиров за текущий период было перевезено регулярными рейсами авиакомпаний «ЮТэйр» (49,81% от общей доли пассажиропотока). Далее идут авиакомпании «Победа» (60 852 пассажира) и «Аэрофлот» (56 432 пассажира), общая доля которых в пассажиропотоке сургутского аэропорта составила 13,29 и 12,32 процента соответственно.