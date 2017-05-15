​В Сургутском районе баптисты собираются жаловаться в прокуратуру на оскорбление чувств верующих православным священником

В Сургутском районе баптисты планируют подать заявление в прокуратуру на православного священника из села Угут Алексея Екимова, пишет сегодня «Ура.ру». По данным издания, Екимов, выступая на митинге в честь Дня Победы, обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне.

«В полицию поступила жалоба от баптистов, которым не понравились высказывания священника. Они сказали, что в его выступлении были фразы, оскорбляющие чувства верующих. Участковый взял со всех объяснения, а также текст выступления. Сейчас этот текст находится на экспертизе, которая должна проверить, были ли там действительно факты оскорбления чувств верующих», — объяснила ситуацию руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Экспертиза будет готова в начале июня, после чего будет принято процессуальное решение.