​Сургутян проконсультируют по вопросам электронных госуслуг

19 мая в Сургуте — Единый день электронных услуг, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации города. В этот день горожан будут консультировать по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде 19 мая.

«В этот день оформить мгновенный доступ к личному кабинету на портале госуслуг будет возможно в 11 структурных подразделениях администрации города, пунктах по работе с населением и Многофункциональном центре города Сургута», — говорят в администрации, особо отмечая, что в электронной форме, наряду с государственными, предоставляются и муниципальные услуги. «Например, департамент образования администрации города в электронном виде принимает заявления от родителей по организации отдыха детей в каникулярное время, ведет постановку на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения. Получение сведений из реестра муниципального имущества, подача заявлений, документов, постановка на учет сургутян, нуждающихся в жилых помещениях, также возможна через портал госуслуг», — говорят специалисты администрации.

19 мая пройти регистрацию на портале госуслуг предлагается в Администрации города (улицы Энгельса, 8, Восход, 4, Гагарина, 11). Здесь же можно получить консультацию по получению услуг.

В пунктах по работе с населением №16 (проспект Первопроходцев, 2), №29 (улица 30 лет Победы, 11 – 57), №31 (улица Грибоедова, 3) будет предоставлена возможность самостоятельно получить услугу на портале госуслуг - здесь будут оборудованы рабочие места с выходом в интернет.

Получить консультации специалистов и зарегистрироваться также можно будет в Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и улица Профсоюзов, 11.

Внимание, для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.