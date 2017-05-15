​Сургутские полицейские 16 мая проведут профилактическую акцию «Ребенок в машине»

16 мая в Сургуте сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание! Ребенок в машине!»

С начала 2017 года на дорогах города произошло 17 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили ранения различной степени тяжести: именно эти цифры и стали одной из причин усиления мер на этом фронте, отметили в ГИБДД.

«В рамках данного мероприятия сотрудниками ГИБДД будет уделяться повышенное внимание к водителям транспортных средств, осуществляющих перевозку детей без детских удерживающих устройств, а так же не использующих ремни безопасности, — объяснил суть акции начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Юрий Бажин. — Водителей, нарушивших Правила, будут привлекать к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 кодекса об административных правонарушениях РФ, что влечет наложение штрафа в размере 3000 рублей. Также запланировано проведение рейдов возле школ и детских садов. Экипажи ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям».

Кроме того, полиция намерена уделить внимание и юным участникам дорожного движения: сотрудники ГИБДД пройдут по школам и в рамках классных часов и родительских собраний расскажут о правилах дорожного движения и окажут фильмы по правилам безопасной перевозки пассажиров.