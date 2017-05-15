​В Сургутском районе утонул трехлетний ребенок

В Сургутском районе в пятницу, 12 мая, на реке Тром Еган в районе протоки Моховой перевернулась моторная лодка, в которой семья возвращалась с одной из охотничьих заимок. Взрослые сумели выбраться на берег, а трехлетний ребенок утонул, сообщает «СургутИнформТВ».

Пострадавшие сообщили о ЧП в единую дежурно-диспетчерскую службу, однако спасатели не смогли организовать поисковую операцию ночью. Тело ребенка днем в субботу нашли местные жители, которые на своих лодках отправились к месту крушения. Сейчас все обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы.

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