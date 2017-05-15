​На выплату дивидендов за 2016 год «Сургутнефтегаз» планирует направить более 26 млрд рублей

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 0,6 руб. на одну привилегированную акцию или обыкновенную акцию. Для таких дивидендных выплат потребуется выделить часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26,057 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на материалы компании. Получатели дивидендов будут определены 19 июля 2017 года.

Напомним, годовое собрание акционеров компании состоится в Сургуте 29 июня. В повестке дня: утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков компании, размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории. Также на собрании состоится избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

В 2016 году компания получила убыток по РСБУ в 104,86 млрд руб. По МСФО «Сургутнефтегаз» также получил убыток — в размере 62,1 млрд руб.