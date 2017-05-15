16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5258   EUR  61,8449  

​Очередной трудовой коллектив сдал в Сургуте нормы ГТО

Взрослые горожане вливаются в движение в добровольно-принудительном порядке

Накануне комплекс упражнений «Готов к труду и обороне» сдали сотрудники «Сургутских Электрических Сетей», передает СТВ. Нормы пришли сдавать 180 сургутян, некоторые из них отметили, что пришли в «добровольно-принудительном» порядке. Впрочем, таких было немного: большинство решили проверить себя и без настоятельных рекомендаций начальства.

«Это очень интересно — попробовать свои силы, — сказала сотрудница предприятия Лариса Кочергина. — Результаты, которые я сегодня показала, говорят мне о том, что мне есть над чем работать. Лучший результат — по опусканию тела, потому что это далось мне очень легко, потому что я занимаюсь йогой, йога помогает телу быть гибким, и у меня был результат на золото. Но самое трудное, конечно, отжимание. Вот этот вид говорит о том, что нужно тренировать свои руки, тренировать свое тело, это очень хороший стимул».

Говоря о начальстве, кстати, сотрудники предприятия не стали гадать, будет ли оно поощрять самых успешных спортсменов: однако совершенно точно известно, что карать не справившихся не намерено. Напомним, что участие в комплексе ГТО носит все-таки добровольный характер: чтобы получить знаменитый значок, требуется сдать множество нормативов, включая, например, туристский поход и стрельбу из пневматической винтовки.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:24, просмотров: 225, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 16:11
189 0
Что имеем, не храним

Что имеем, не храним
Я прогулялся вдоль дома, навскидку опросил пять человек, выходящих из разных подъездов, что они думают об изуродованной аллее. Четверо из пяти сказали, что им всё равно...
Кирилл Акинцев, сургутянин Сегодня в 11:03
552 7
​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко
Владимир Шахрин — о резонансном деле екатерибургского блогера
Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Сегодня в 10:37
318 1
​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы

​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 13 мая в 11:15
1271 0
​Who is мистер Меркулов? Новый заместитель главы Сургута – личность непубличная и загадочная

​Who is мистер Меркулов? Новый заместитель главы Сургута – личность непубличная и загадочная

СИА-ПРЕСС пытался выяснить хоть что-нибудь о новом столичном кураторе сургутского строительства
Артем Мазнев 12 мая в 14:42
1943 1
​О национальной гордости великороссов

​О национальной гордости великороссов
В ответ на блог Олега Владимирова «Кто победил»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 12 мая в 13:09
904 17
​Наталья Хоманько: «Психолого-медико-педагогическая комиссия – не способ избавиться от неуспевающего ребенка»

​Наталья Хоманько: «Психолого-медико-педагогическая комиссия – не способ избавиться от неуспевающего ребенка»
О мифах и правде про ПМПК — интервью с начальником отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии
Лилия Сулейманова 12 мая в 09:42
468 0
​Строитель Сургута: варяг или свой? // ИНФОГРАФИКА

​Строитель Сургута: варяг или свой? // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru уверены: замену Алексею Усову следует искать в городе
Андрей Луговой 10 мая в 17:06
1027 1
​«Бессмертный полк» объединяет // ИНФОГРАФИКА

​«Бессмертный полк» объединяет // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru считает этот проект удачным
Андрей Луговой 10 мая в 15:40
612 1
Вадим Демидов

​Закончится ли у нападавших зеленка?
Небезынтересно, что личности нападавших на Навального установили не полицейские, а блогеры. Пока не слышно о том, что они задержаны или ими интересуются правоохранительные органы. Тишина.
Вадим Демидов 10 мая в 12:35
671 5
​Тренд на укрепление рубля развернулся // АУДИО, ТЕКСТ

​Тренд на укрепление рубля развернулся // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 мая в 12:28
436 0
Сургутяне на Майской, 14 ждут ремонта 33 года // ФОТО

Сургутяне на Майской, 14 ждут ремонта 33 года // ФОТО
Жильцы в отчаянии: их дом в ужасающем состоянии, но вместо действий от управляющей компании они получают отписки
Лилия Сулейманова 10 мая в 10:21
1129 9
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко 08 мая в 11:19
1994 1
​Сургутская неделя. Когда полезут одуванчики?

​Сургутская неделя. Когда полезут одуванчики?
Традиционный обзор событий города
Олег Владимиров 09 мая в 16:01
909 0
Что мы помним о войне?

Что мы помним о войне?
Предлагаю читателям рассказать о родственниках, защищавших Отечество
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 09 мая в 11:34
551 0
«Великая Победа ознаменовала рождение современного мира...»

«Великая Победа ознаменовала рождение современного мира...»
Поздравление с Днем Победы
Наталья Комарова, губернатор Югры 09 мая в 11:00
573 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика