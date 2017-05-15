​Очередной трудовой коллектив сдал в Сургуте нормы ГТО

Накануне комплекс упражнений «Готов к труду и обороне» сдали сотрудники «Сургутских Электрических Сетей», передает СТВ. Нормы пришли сдавать 180 сургутян, некоторые из них отметили, что пришли в «добровольно-принудительном» порядке. Впрочем, таких было немного: большинство решили проверить себя и без настоятельных рекомендаций начальства.

«Это очень интересно — попробовать свои силы, — сказала сотрудница предприятия Лариса Кочергина. — Результаты, которые я сегодня показала, говорят мне о том, что мне есть над чем работать. Лучший результат — по опусканию тела, потому что это далось мне очень легко, потому что я занимаюсь йогой, йога помогает телу быть гибким, и у меня был результат на золото. Но самое трудное, конечно, отжимание. Вот этот вид говорит о том, что нужно тренировать свои руки, тренировать свое тело, это очень хороший стимул».

Говоря о начальстве, кстати, сотрудники предприятия не стали гадать, будет ли оно поощрять самых успешных спортсменов: однако совершенно точно известно, что карать не справившихся не намерено. Напомним, что участие в комплексе ГТО носит все-таки добровольный характер: чтобы получить знаменитый значок, требуется сдать множество нормативов, включая, например, туристский поход и стрельбу из пневматической винтовки.