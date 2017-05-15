​В Сургуте и районе диагноз ВИЧ поставлен 6864 жителям

По данным на 1 мая в Сургуте и районе официально зарегистрировано 6864 случая инфицирования ВИЧ. Большинство ВИЧ-инфицированных — мужчины (65,5%). Специалисты отмечают, что с каждым годом возрастает половой путь передачи ВИЧ-инфекции и удельный вес зараженных. Основной процент ВИЧ-инфицированных приходится на возрастную категорию от 20 до 39 лет — 77 процентов.

Уже сегодня, 15 мая, Сургут присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Международному Дню памяти умерших от СПИД. До 21 мая в городе и районе пройдут мероприятия различного формата: тематические акции, выступления специалистов на телевидении и радио, интерактивные выставки, пресс-конференции и круглые столы.

«Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, - отметила заведующий отделом профилактики сургутского филиала КУ «Центр СПИД» Марина Вовк. - Благодаря Фонду социально - культурных инициатив, организовавшему Всероссийскую акцию, каждый житель города и района может получить исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации в стране, округе, Сургуте и районе; методах личной защиты и правилах поведения в ситуациях повышенного риска заражения».

Также в этот период специалисты Сургутского филиала Центра СПИД организуют выездные лаборатории по бесплатному, добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ. Кроме того, медицинское освидетельствование на ВИЧ проводится в КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Сургуте по адресу: г. Сургут, ул. Геологическая,18/2.

В период акции с 15 по 19 мая 2017 года жители города и района смогут узнать свой ВИЧ-статус в Сургутском филиале Центра СПИД с 8.00. до 12.00., в другие дни по основному графику работы с 8.00 до15.00, кроме выходных (суббота, воскресенье).

Телефон «горячей линии»: 8(3462) 25-07-89.