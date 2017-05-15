​В Сургутском районе продавали алкоголь несовершеннолетним

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило два сообщения от граждан о том, что в магазинах городского поселения Белый Яр осуществляется продажа алкогольных напитков подросткам.

На место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Продавцы магазинов по улице Есенина и Горького продали несовершеннолетним по 2 банки алкогольного коктейля, при этом ни один из них не поинтересовался возрастом подростков.

В отношении продавцов полицейскими составлены административные протоколы по п. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы ОДН провели беседу, предупредив об уголовной ответственности в случае, если продавцы повторно реализует алкогольные напитки несовершеннолетним.