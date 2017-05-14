​Сургутяне выберут лучшего народного дружинника

МКУ «Наш город» в Сургуте объявило конкурс на лучшего народного дружинника по охране общественного порядка. Как передает департамент общественных и внешних связей, он проводится с целью популяризации деятельности народных дружин и создания условий для развития материальной заинтересованности граждан, участвующих в охране общественного порядка.

На конкурс приглашаются дружины, в которых как минимум три человека. Они пройдут несколько этапов, в том числе будут демонстрировать знания Административного кодекса и других законов, свою физическую форму, умение оказывать первую медицинскую помощь и метко стрелять из пневматической винтовки. Заявок ждут на Декабристов, 5.