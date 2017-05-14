​В рамках субботников сургутяне объявят войну рекламному мусору

Субботники в рамках городской акции «Чистый город» в Сургуте будут включать теперь борьбу с рекламным мусором на улиц, сообщает администрация города, которая предложила горожанам принять участие в очистке городских поверхностей от старых афиш и объявлений.

«Специализированные городские службы очищают свои объекты, но скорость загрязнения зачастую превышает возможности людей, следящих за чистотой в городе, — объясняет административная комиссия администрации города. — Многие граждане ради экономии средств размещают объявления рекламного характера на входных группах, фасадах домов и других, непредназначенных для этого местах, тем самым создавая неопрятный вид зданий и ограждений».

Кроме того, чиновники напомнили всем расклейщикам объявлений, что за это можно схлопотать штраф. Он составляет от 500 до 3 000 рублей для физических лиц, от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10 000 рублей для предприятий и организаций.